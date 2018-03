EN VIDEO - Cette illusion d’optique a fait mourir d'effroi les internautes

En quelques heures à peine, cette séquence de 19 secondes montrant un chien corgi se faire jeter dans la neige par son maître a fait le tour du web. La raison? Une illusion d’optique laissant penser que le canin se fait larguer dans le vide.

La séquence a été vue plus de 14 millions de fois et a reçu plus de 900.000 interactions sur Twitter. Mais que les internautes soient rassurés: Karma le Corgi va bien et semble même adorer la neige.