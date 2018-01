EN VIDEO - Ces images de Jupiter vont vous étonner

Vous n'aviez certainement jamais vu la plus grosse planète du système solaire comme cela. La Nasa, via les clichés de la sonde Juno, dévoile depuis plusieurs mois des images de Jupiter. Elles sont un peu retouchées. Mais il n'empêche qu'elles permettent de voir la planète à travers ses nuages, ses turbulences, ses tempêtes et cyclones.

La sonde, en voyage autour de la planète, entend comprendre la formation de celle-ci.