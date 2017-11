EN VIDEO - Ce bus ruine les images de la destruction d'un stade américain

A peine quelques secondes après la toute première explosion, un bus fait irruption du côté droit de l'image et bloque la vue. "Non le bus! Va-t-en!", murmure alors le journaliste paniqué. Loin de s'en aller, le bus, dont le conducteur avait légitimement envie de profiter lui aussi du spectacle de démolition, reste là pendant toute la séquence, au grand dam du journaliste qui se répand en insultes, censurées par des "bip" qui ajoutent au comique de la situation.

Un tweet publié lundi et reprenant la vidéo a été partagé près de 90 000 fois et "aimé" près de 185 000 fois. Le magazine Sports Illustrated a publié sur son compte Twitter une vidéo humoristique dans laquelle le bus cache les moments décisifs de matchs de basket et de football américain.

Quand au journaliste auteur de la prise de vue, il a pris ses déboires avec humour en publiant un gif de la séquence sur son compte Twitter, assorti d'un emoji pleurant de rire.