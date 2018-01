EN VIDEO - Canada: cet ours mange de la crème glacée (et ça ne plaît pas à tout le monde)

Une seconde vidéo de Berkley publiée par le parc n'a pas apaisé son agacement. Elle montre l'ours profiter de son gâteau d'anniversaire glacé. "Ca ne fait pas partie de leur régime naturel et ça n'a rien de normal non plus pour un ours de manger un gâteau en plein hiver alors qu'il devrait hiberner", a-t-elle regretté.

Le zoo s'est défendu à propos de la première vidéo en expliquant que la présence de l'ours au drive n'était pas un danger pour le public, car il était attaché et la scène avait été tournée avant l'ouverture. La polémique n'arrange cependant pas l'image du Discovery Wildlife Park qui a été épinglé plusieurs fois dans le passé pour violation des règles imposées aux zoos.