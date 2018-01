EN VIDEO - À Houston, un contre-sens géant causé par le verglas

Les intempéries ont provoqué la fermeture d’autoroutes et d’échangeurs proches de Houston, jeudi.

Les routes sont en effet glacées et dangereuses à cause des pluies verglaçantes et de la tempête hivernale qui ont touché la région.

Cela a ainsi provoqué des embouteillages monstres dans la zone métropolitaine de 6 millions d’habitants.

Au point que des automobilistes ont roulé en sens inverse sur une rampe d’accès pour contourner les bouchons.