En postant cette photo, ces trois policiers ne s'attendaient pas à ça

Le police department a tenu à remercier les internautes de leurs nombreux messages. "Vous avez réussi à faire rougir notre chef avec vos commentaires", a indiqué le GPD sur Facebook.

"Mesdames Nordman et Hamill ont aussi beaucoup apprécié que des millions de femmes s'extasient sur leur mari", poursuit le message. "Nous pouvons confirmer que l'agent Rengering (à l'extrême droite avec les superbes cheveux) est célibataire".

Depuis le succès inattendu rencontré par la photo, le compte du DPG poste de plus en plus de photos de leurs officiers. Dans les commentaires, une internaute a écrit, en référence à un célèbre film de strip-tease avec Channing Tatum: "je suis convaincue que ce police department est faux et qu'il s'agit en réalité d'une publicité pour Magic Mike 3".