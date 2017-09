En mission d'intérim, deux hommes se découvrent demi-frères!

Interrogés par France Bleu, les deux hommes n’en reviennent toujours pas : "Moi, je lui posais un maximum de questions, pour recueillir des infos, et il faisait pareil. A un moment, on s'est montré des photos. Il y a des photos qui ont été prises de part et d'autre quand on était petits et sur lesquels on nous voit chacun avec notre père, et c'est le même homme" explique Trésor.

En plus du père, des clichés montrent également des grands–parents communs. "En fait, c'est comme si on m'avait ajouté quelque chose de plus en moi, ajoute Trésor. Ce jour-là, quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas pu dormir. C'était comme un coup de foudre. Une joie immense que je ne peux pas expliquer" se félicite Patelvy.

A court terme, la famille recomposée a pour projet un voyage au Congo afin de rencontrer ensemble les membres de leur famille commune.