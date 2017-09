EN VIDEO - Un homme nu débarque sur la scène d'un concert de rock

Un concert du groupe de rock Elbow a été interrompu le 2 septembre dernier par un homme nu lors du festival The Downs à Bristol, rapporte Les Inrocks. L'individu a fait irruption sur scène pendant le troisième chanson, intitulé The Bones of You, soit "Tes os".

L'arrivée de l'homme a néanmoins créé pendant quelque secondes une amusante situation: le leader du groupe Guy Gravey a décidé de danser avec lui, avant de lui palper la fesse. La scène a été acclamée par le public et filmée. Rapidement, les vigiles ont escorté l'homme nu en dehors de scène.