EN IMAGES - Un enfant autiste rejoint à la cantine par une star du football américain

"Je ne sais pas ce qui a poussé cet homme incroyablement gentil à partager son repas avec mon fils, mais je suis heureuse de dire que nous ne l'oublierons pas de sitôt. Travis Rudolph, merci beaucoup, vous avez rendu une mère extrêmement heureuse, et vous avez désormais des fans pour la vie!" explique sa mère sur Facebook, extrêmement émue par ce geste.

De son côté le footballeur explique son geste: "Je n'avais pas conscience que c'était aussi important. C'est devenu viral, mais je voudrais juste que tout le monde prenne conscience qu'on est tous pareils et qu'un homme peut faire la différence."

Bo quand à lui était bien évidemment ravi par cette rencontre et ce repas restera certainement encore longtemps dans sa mémoire. Et depuis cette rencontre, le petit garçon n'est plus jamais seul pour déjeuner!