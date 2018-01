EN IMAGES - Quand l'homme le plus grand sur terre rencontre la plus petite femme

C'était la rencontre de tous les records!

Les chemins de Sultan Kosen et de Jyoti Amge, respectivement l'homme le plus grand et la femme la plus petite sur Terre, se sont croisés cette semaine à l'ombre des pyramides égyptiennes.

Sultan, originaire de Turquie, mesure 2m47 alors que son acolyte, venue d'Inde, ne fait que 60 centimètres, soit un différentiel abyssal d'1m87! Tous deux sont dans le Livre des Records depuis maintenant 2011. De son côté, le jeune homme détient également le record des plus grandes mains, explique le Mirror.

C'est à l'initiative de l'office du tourisme egyptien que cette rencontre a pu se faire dans un lieu si enchanteur. Et ce cadre féerique apporte un côté encore plus spectaculaire aux clichés que les deux recordman et recordwoman ont effectués.