EN IMAGES - Les plus belles photos de la "Super Lune bleue de sang"

C'était LE spectacle à ne louper sous aucun prétexte. Ce mercredi 31 janvier, de nombreux chanceux ont pu observer une "Super Lune bleue de sang". Ce phénomène rarissime, que nous vous détaillions dans un précédent article, est possible grâce à la combinaison de trois événements astronomiques: une "Super Lune", une "Lune bleue de sang" et une éclipse lunaire. Une conjonction incroyable dont la dernière occurrence remonte au 31 mars 1866, nous apprend Sciences et Avenir.

Malheureusement, pour profiter de ce show, il fallait être au bon endroit au bon moment. La Nasa a publié une carte du monde pour mieux visualiser la course de la "Super Lune". En gris, les zones où elle a pu être observée: l'Amérique du Nord, la Russie, l'Asie et l'océan Pacifique. Et en blanc, la partie du globe où il était impossible de la voir à cause du soleil, soit la majeure partie de l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du sud.