EN IMAGES - Le monde secret des légumes géants

Chaque année depuis 1983, le Harrogate Autumn Flower Show, organisé dans la ville de Harrogate, dans le nord de l'Angleterre, récompense les plus beaux légumes géants d'Angleterre. Les festivités auront lieu du 15 au 17 septembre.

Peter Glazebrook est l'un des champions de cette compétition. Il détient notamment le record du monde de la plus longue betterave et du plus lourd oignon du monde.

Kevin Fortey est quant à lui le détenteur du record d'Angleterre de la plus grosse courge (77 kg), du plus gros poivron (560g) et de la plus grosse citrouille (72kg). "Cultiver des légumes géants est fascinant, gratifiant et frustrant", a-t-il déclaré récemment. "Mon père, Mike, m'a tout appris et je suis en train de transmettre mon savoir à mon fils".