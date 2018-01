EN IMAGES - A Milan, l'élégance, c'est aussi pour les chiens

Le maître-mot des collections est l'élégance, avec des tissus de grande qualité, souligne celle qui a travaillé pour des grands noms de la mode comme Bottega Veneta, Ermanno Scervino ou Armani.

"Je suis très respectueuse et attentive à toutes les exigences du chien, qui sont de pouvoir bouger, courir, se salir, socialiser... Je me refuse à faire des choses qui limitent le chien ou le ridiculisent, car il s'en rend compte", explique Giovanna Temellini, qui possède deux lévriers afghans, Ulisse et Anubi.

Rejetant aussi l'idée de créer des vêtements élastiques pour se faciliter la tâche, elle a étudié la morphologie de tous les chiens et a créé cinq catégories de vêtements (pour doberman, basset, lévrier...) avec à chaque fois 6 à 7 tailles différentes.