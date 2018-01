Elle gratte un ticket qu’on lui a vendu par erreur et empoche 5 millions de dollars

En grattant le jeu Set For Life vendu 10 dollars, la mère de famille a remporté plus de 5 millions de dollars. Dans un premier temps, elle n'y croit pas ses yeux. "J'étais sûre que le billet était faux. Ce n'est que lorsque je l'ai apporté au bureau que j'ai su que c'était pour de vrai," raconte-t-elle à la New York Lottery.

Le jeu Set For Life, très populaire aux Etats-Unis, offre une chance aux gagnants de remporter 5.000 dollars par semaine à vie. Selon le site de la loterie, Oksana Zaharov recevra ainsi pendant 19 ans 260.000 dollars par an ainsi qu’un paiement complémentaire de 60.000 dollars, soit un total de 5 millions de dollars. Puis elle continuera de recevoir un paiement de 172.068 dollars nets par an tout au long de sa vie.

Avec cet argent tombé du ciel, la mère de famille compte offrir un voyage aux Bahamas à sa famille et payer les études de ses enfants sans avoir à contracter de crédit.