Du coq au chien, nouvelle statue pour Trump en Chine

L'année du Chien, selon le calendrier lunaire chinois, débutera en février, faisant suite à celle du Coq. Or, né en 1946, Donald Trump --qui aime décocher des coups de canine à ses adversaires-- appartient au signe chinois du Chien, un trait qu'il partage avec ses prédécesseurs George W. Bush et Bill Clinton. Selon les canons astrologiques chinois, les personnes nées lors d'une année du Chien sont directes et extrêmement loyales, tout en faisant montre d'un sens aigu de la justice. Mais elles sont également réputées têtues et irritables.

L'hiver dernier, pour célébrer l'année du Coq, le même centre commercial de Taiyuan avait exposé une statue de volaille à houppette ressemblant à Donald Trump; l'oeuvre avait inspiré d'innombrables répliques, y compris un modèle gonflable géant qui avait fait son apparition cet été non loin de la Maison Blanche.

S'ils peuvent parfois s'amuser avec les dirigeants étrangers, les Chinois n'ont guère l'heur de faire de même avec leurs propres leaders, la censure et l'auto-censure veillant scrupuleusement au respect dû aux responsables communistes au pouvoir. Les commentaires sur Winnie l'ourson ont ainsi été bloqués l'été dernier sur les réseaux sociaux après que d'aucuns se furent avisés d'une certaine ressemblance entre le plantigrade et le président Xi Jinping.

A LIRE AUSSI >> Jérusalem: une station de train près du mur des Lamentations s'appellera Trump