Dordogne: assoiffés, ils forcent une station de lavage auto pour s'acheter des bières

La fin justifie les moyens, dit l'adage. Trois jeunes hommes, âgés de 20 à 28 ans, ont braqué samedi soir une station de lavage auto située à Trélissac, en Dordogne, relate France Bleu, pour un motif assez insolite.

A court d'argent, ils voulaient s'acheter des bières et n'ont donc rien trouvé de mieux que de fracturer le monnayeur de la station avec un pied-de-biche. Beaucoup d'efforts pour un bien maigre butin, de seulement une dizaine d'euros. Et ce, d'autant plus qu'ils n'ont pas pu beaucoup en profiter: ils ont été interpellés juste après leur méfait.

Les trois jeunes conducteurs, dont l'un a déjà été condamné pour vol en réunion, seront convoqués devant le tribunal le 19 juin prochain.