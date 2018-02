Retrouvée à 400 km de son domicile, la chienne Rapunzel a enfin pu rentrer chez elle

Rapunzel, qui a perdu beaucoup de poids, a subi plusieurs interventions chirurgicales à Zurich pour traiter des fractures et des blessures internes. Pendant un certain temps, les vétérinaires étaient partagés sur ses chances de s'en sortir. Mais quelques jours plus tard, son état s'est stabilisé, elle a pu petit à petit recommencer à s'alimenter seule et retrouver ses forces.

Elle est à présent suffisamment en forme pour retourner chez elle et poursuivre sa convalescence à domicile.

