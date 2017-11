Combien de temps devriez-vous travailler pour vous offrir le "Salvador Mundi" de Léonard de Vinci?

C'est officiellement le tableau le plus cher de l'histoire. Estimé à 100 millions de dollars, le Salvador Mundi, un tableau peint par le maître italien Léonard de Vinci et qui s'était vendu pour une bouchée de pain en 1958, s'est finalement adjugé 450,3 millions de dollars mercredi chez Christie's, à New York, soit 382 millions d'euros.

Une somme tellement astronomique qu'il peut être difficile de se représenter, exactement, ce à quoi elle correspond.

450 millions de dollars, c'est...

► 173.000 fois le salaire moyen net en France (2.202 €) soit 14.000 années de travail en touchant le salaire moyen.



► 216.000 fois le salaire médian net en France (1.772 €) soit 18.000 années de travail en touchant le salaire médian.



► 335.000 fois le SMIC mensuel net en France (1.141 €) soit 28.000 années de travail en touchant le SMIC.

