Chine: il perd son permis après avoir construit un "tank"

Un Chinois a écopé d'une amende et s'est fait supprimer son permis pour avoir trafiqué son véhicule afin d'en faire un "tank".

L'homme, qui vit dans le Guangxi, dans le sud du pays, voulait faire le buzz en ligne et avait pour cela passé deux mois à créer son oeuvre tout en publiant des vidéos. "Je vais installer un canon dessus", dit-il dans l'une de ces vidéos, rapporte le South China Morning Post . Dans une autre, il est à bord du "tank", casque sur la tête.

L'aventure a pris fin le 22 janvier, quand les policiers ont retrouvé sa trace. Il était alors à bord du véhicule, débarrassé de ses imposantes modifications et qui n'avait ni porte ni fenêtres. Incapable de présenter son permis, il a vu celui-ci lui être retiré et a été sommé de payer une amende de 1750 yuans, soit 223 euros, pour conduite d'un véhicule non-déclaré. Ce qu'il en restait lui a été confisqué et doit être détruit.