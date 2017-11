EN IMAGES - Ces détournements d'une fausse photo de Paris sont hilarants

On connaissait Paris, sa Tour Eiffel, son charme... Et ses montagnes? Cette photo (ci-dessous) représentant Paris au milieu d'un massif montagneux a surpris beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter "Travel vibes" ("atmosphères de voyages" en VF) publie régulièrement des photos féeriques - et parfois totalement imaginaires - des plus beaux endroits de notre planète.

En réponse à cela, des internautes particulièrement inspirés se sont amusés à imaginer une vie de rêve aux Parisiens.