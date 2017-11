Allemagne: il oublie où il s'est garé et retrouve sa voiture 20 ans après

Il la croyait volée, et pour cause. En 1997, un Allemand n'a pas réussi à retrouver où il avait garé sa voiture dans la ville de Francfort. Aujourd'hui âgé de 76 ans, il avait sans doute oublié depuis longtemps ce véhicule jamais retrouvé. Et pourtant, 20 ans plus tard, celle-ci a réapparu, à la faveur d'une opération de démolition.

La municipalité comptait en effet faire disparaître un immeuble industriel, avant de découvrir qu'une vieille voiture s'y trouvait encore garée. En cherchant son propriétaire, elle a retrouvé le septuagénaire. Celui-ci a été accompagné avec sa fille par la police jusqu'au véhicule, qui malheureusement n'était plus en état de rouler. Sa prochaine destination sera la décharge.