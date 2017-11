Une étude conseille les jeux vidéo aux personnes âgées contre la démence

Ces exercices consistent à identifier rapidement des objets sur ordinateur. La complexité et la vitesse du jeu augmente au fur et à mesure des progrès du sujet. Ce test vise à doper la capacité de réaction et de mémorisation.

Les participants ont reçu au moins dix heures d'entraînement les cinq premières semaines de l'étude.

Les autres participants ont été répartis en trois groupes. Le premier a effectué des exercices classiques de mémorisation, le second des exercices de raisonnement et le troisième a servi de groupe témoin.

Les scientifiques ont mesuré les changements cognitifs juste après les cinq semaines d'entraînement aux exercices mentaux et ensuite tous les ans jusqu'à la cinquième année et une dernière fois dix ans après le début de la recherche. Ils ont évalué comment les participants effectuaient leurs différentes tâches quotidiennes en les interrogeant.