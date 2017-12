TEST : Xperia XZ1 Compact, petit mais costaud !

En dépit de son format compact et de son écran de 4,6 pouces, le Xperia XZ1 Compact ne s’en laisse pas compter en termes de puissance. Son processeur Snapdragon 835, le plus performant du marché, lui offre une réactivité et une fluidité indiscutables. Même les jeux 3D les plus gourmands affichent quantité de détails sans se départir de la fluidité indispensable à tout gamer qui se respecte. C’est d’autant plus vrai que la définition de l’écran n’est que HD (720 x 1 280 pixels). Largement suffisante pour une surface d’affichage de 4,6 pouces, cette définition profite d’une bonne résolution (294 pp) et surtout, d’une luminosité et d’un taux de contraste excellents. Dernier avantage, et il n’est pas à négliger, la petite taille de l’écran permet au Xperia XZ1 Compact d’afficher une autonomie de 12 heures 19 minutes en utilisation polyvalente et de 9 heures 51 minutes en jeu.