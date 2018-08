TEST : Xiaomi Redmi S2, de belles performances à prix serré

Le constructeur chinois propose un appareil au design élégant, doté en face arrière d’un double module caméra et d’un capteur d’empreintes digitales réactif.

Avec une luminosité de 537 cd/m2, et un taux de contraste de 1431:1, le Redmi S2 dispose d’un excellent écran LCD aussi agréable pour lire en extérieur que pour regarder des films et séries avec confort. La fluidité et la qualité de navigation sont aussi au rendez-vous, grâce au processeur Snapdragon 625 et à la surcouche MIUI, un OS dérivé d’Android créé par la marque.