TEST : Xiaomi Mi6, deux fois moins cher que les meilleurs smartphones et (presque) aussi puissant

Propulsé par un processeur Snapdragon 835 à 2,4 GHz et disposant de 6 Go de Ram, le Mi6 est un véritable monstre de puissance. Et cela, d’autant plus qu’il n’a qu’un « petit » écran Full HD à gérer. Autant dire que les applications fonctionnent à merveille et que les jeux les plus gourmands, comme Riptide GP : Renegade ou Real Racing 3, ne souffrent d’aucun ralentissement avec un maximum de détails. S’il n’est pas plus puissant que le S8 ou l’iPhone 7, le Mi6 ne l’est pas moins. En outre, son capteur d’empreintes digitales est tout aussi rapide et a le mérite d’être placé en dessous de l’écran. En revanche, sans démériter, il se révèle inférieur au fleuron de Samsung en matière d’autonomie. Nous avons constaté une autonomie de 11h34 en utilisation polyvalente, contre 12h16 pour le S8.