TEST : Xiaomi Mi A2, un smartphone Android One à moins de 300 euros

Pas de surcouche MIUI pour ce mobile Xiaomi. Ce Mi A2 embarque en effet Android One, proche d’Android Stock. La version d’Andoid 8.1 fournie est on ne peut plus simple à utiliser et surtout on ne peut plus universel. Seules quatre applications Xiaomi sont préinstallées (la télécommande infrarouge, Mi Drop, le gestionnaire de fichiers et un système de feedback). Au delà de la simplicité, c’est surtout la grande stabilité du système qui est appréciable sur cette appareil, moins gourmand en ressources et d’une fluidité de navigation très appréciable.

Petite déception toutefois du côté de l’autonomie, mesurée par le labo de 01net à seulement 8 heures et 16 minutes en utilisation polyvalente et 18 heures et 40 minutes en communication.