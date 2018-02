TEST : Wiko Wim, trop beau pour être vrai ?

Si on sent la volonté de Wiko de proposer un smartphone de milieu de gamme compétitif, le résultat ne se montre pas à la hauteur de nos attentes. La surcouche utilisée génère de trop nombreuses notifications et surtout, provoque régulièrement des saccades dans l’exécution des applications. Ce n’est en revanche pas le cas en jeu où le Wim s’en tire avec les honneurs. Même chose pour ce qui est de son endurance qui affiche 11h47 en utilisation polyvalente. Dommage, là encore, que le choix d’une connectique micro-USB empêche toute possibilité de recharge rapide, comme c’est le cas pour la majorité de appareils concurrents du même segment de gamme.

Mais c’est en utilisant ses fonctions photos que le Wiko Wim déçoit le plus. Ainsi, il faudra 2 à 3 secondes entre le moment où vous déclencherez l’appareil photo et celui de la prise de vue. À cela, il faut ajouter le temps nécessaire à l’appareil pour traiter les images qui peut atteindre les 6 secondes… Le pire est que le résultat peut s’avérer relativement médiocre dès que la lumière diminue. Et ce n’est pas la qualité vidéo qui sauvera le Wiko Wim du naufrage. Inacceptable pour un appareil de ce prix.