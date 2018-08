TEST : Wiko View 2 Pro, une version Premium plus musclée

Grace au double module caméra de 16 et 8 Mpix, il est possible réaliser des clichés grand angle à 120 degrés et enfin des photos de groupe où tout le monde rentre ! Avec une petite perte de qualité au passage il est vrai mais l’effet est amusant.

Pour le reste la qualité globale en photo est bonne, le Wiko View 2 Pro produit en effet des clichés détaillés et nets même s’il est un peu plus à la peine en basse lumières tout en restant correct. En revanche les vidéos sont très moyennes, la faute à l’absence de stabilisation et à une gestion de la mise au point compliquée.