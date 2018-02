TEST : WD My Cloud Home Duo 12 To, enfin un NAS facile à utiliser

L’utilisation de serveur NAS est généralement complexe et rebute les utilisateurs inexpérimentés. Cela devrait changer grâce au nouveau produit de Western Digital, le My Cloud Home Duo 12 To. Comme les autres appareils du genre, il se connecte au réseau et permet de stocker et d’accéder à ses données à distance. Mais cette fois, pas de configuration complexe. Branchez-le au réseau et au secteur (pour l’alimentation électrique) et le tour est (presque) joué. Il ne vous restera plus qu’à vous connecter à une simple adresse Internet pour finaliser l’installation et accéder au téléchargement des applications mobiles (iOS et Android). Cette dernière est extrêmement bien pensée et claire. Elle permet la sauvegarde automatique des données présentes sur le smartphone et l’accès aux fichiers stockés sur le NAS.