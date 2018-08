TEST : Sony Xperia XZ2 Compact, petit mais costaud !

À contre-pied de la tendance aux mobiles toujours plus grands, ce compact offre de belles lignes et une bonne prise en main. À signaler toutefois que le capteur d’empreintes, situé à l’arrière, ne s’avère pas idéalement accessible du fait du format réduit de l’appareil. Autre bémol, l’écran IPS de 5 pouces au format 18:9 qui bien que lumineux et contrasté, souffre d’une mauvaise colorimétrie. On relève notamment une mauvaise reproduction des blancs qui ont tendance à tirer sur le bleu.

Fort heureusement les performances sont bien au rendez-vous grâce au Snapdragon 845 couplé à 4 Go de RAM qui apporte une belle fluidité et fait tourner sans problème plusieurs applis en même temps. Bonne performances aussi du côté de l’endurance (12 heures et 45 minutes en utilisation polyvalente) malgré un temps de recharge interminable : 2h30 ! Difficile dès lors de se passer du chargeur rapide qui impose pourtant de débourser 50 euros supplémentaires…