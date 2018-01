TEST : Sony WF-1000X, la nouvelle référence en matière d’écouteurs sans fil

Dès le premier coup d’œil, les Sony WF-1000X s’affichent comme des écouteurs Bluetooth de haut vol. Apparence chromée, nombreux embouts et surtout, réduction du bruit environnant. Ils ont tout pour séduire. Après quelques heures passées en leur compagnie, il est incontestable que Sony nous propose là un véritable objet de convoitise. Bien qu’ils ne disposent d’aucun fil, ces écouteurs restent parfaitement en place grâce à de multiples embouts et aux ergots en plastique souple. Et lorsque vous les rangez dans leur boite et que cette dernière est reliée au secteur, les écouteurs en profitent pour se recharger. Et c’est tant mieux puisque ces écouteurs ont une autonomie tout juste supérieure à 2h30 (contre 3 heures annoncées par Sony).