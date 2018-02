TEST : Sony LF-S50G, l’enceinte intelligente qui prend Google à son propre jeu

En concevant cette enceinte, les ingénieurs de Sony ont débordé de bonnes idées. La LF-S50G intègre une fonction de gestion automatique du son. Ainsi, si le niveau sonore augmente dans la pièce, lors d’une soirée par exemple, l’enceinte adapte d’elle même le volume de la musique pour qu’elle reste audible. Pratique, d’autant plus qu’il est possible de désactiver ce réglage. Ensuite, elle est insensible à l’eau. Évidemment, pas question de lui faire prendre un bain intégral mais elle répond à la norme IPX3, ce qui signifie qu’elle peut supporter une pluie de gouttes d’eau. Enfin, l’enceinte du constructeur japonais peut être contrôlé par le geste. Par exemple, en faisant tournoyer son doigt dans un sens ou l’autre fera varier le volume. Bouger vers la main à droite passera au morceau suivant… Il est même possible de lancer l’assistant sans prononcer « OK, Google... »