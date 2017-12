TEST : Samsung QE65Q8, un téléviseur haut de gamme, bourré de qualités mais pas exempt de défauts

Utilisant la technologie QLED, ce nouveau téléviseur fabriqué par Samsung offre une image d’une précision, en apparence, incroyable. En effet, la technologie QLED est censée faire disparaître tout rétro éclairage de la dalle (comme la technologie OLED utilisée par les concurrents de Samsung). Malheureusement, on s’aperçoit vite que Samsung n’a pas éliminé le rétro éclairage et que la technologie QLED, tant vantée, n’est que partiellement exploitée. Le QE65Q8 ne fait qu’exploiter un module qui accroît la gamme colorimétrique et permet, en effet, un rendu plus lumineux et une gamme de couleurs plus importante. Même le nez collé à l’écran, l’image reste chatoyante et extrêmement bien définie.