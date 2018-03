TEST : Samsung QE55Q7F, un téléviseur QLED 4K pour profiter de tous les événements sportifs de l’année 2018 !

Au premier allumage, vous ne pourrez qu’être surpris (pour ne pas dire conquis) par la qualité visuelle du QE55Q7F. Les couleurs sont impressionnantes et les noirs d’une réelle profondeur. Néanmoins, le résultat reste légèrement inférieur aux dalles OLED qui peuvent se targuer d’un contraste infini. Des disparités qui s’avèrent plus importantes dès que nous utilisons des outils de mesures. Ainsi, lors de nos tests, nous avons constaté que les couleurs n’étaient pas d’une grande fidélité, notamment en mode Cinéma. Heureusement, le téléviseur autorise de nombreux réglages qui permettront aux plus exigeants de s’approcher de couleurs plus naturelles. Surtout, la majorité des utilisateurs ne pourra qu’apprécier le dynamisme du rendu et cela quelque soit la source vidéo. Enfin, et c’est assez rare pour le signalé, l’écran reste parfaitement lisible même dans une pièce baignée de lumière.