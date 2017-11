TEST: Samsung Galaxy J5, un smartphone abordable doté d'une belle autonomie

Équipé d'un écran Super Amoled, le Galaxy J5 bénéficie donc des avantages de cette technologie. Les couleurs sont éclatantes et les noirs profond. Résultat : même en plein soleil l'écran reste lisible. Grâce à l'interface Samsung, qui a profité du passage au Galaxy S8 pour se moderniser, le Galaxy J5 s'avère très agréable à utiliser. Qui plus est, les nombreux services de l'expérience Samsung sont accessibles facilement. Et l'on peut également rajouter ceux de Google et de Microsoft. Il est par exemple possible d'enregistrer deux comptes sur les applications de messagerie. Un pour la sphère privée et l'autre pour la professionnelle. En revanche, il ne faudra pas s'attendre à des performances exceptionnelles. Pour proposer un prix serré, Samsung à sacrifié la mémoire vive (seulement 2 Go) et opté pour un processeur bien moins puissant que pour les autres téléphones de la gamme Galaxy. Il y a donc quelques ralentissements sur les plus applications les plus exigeantes. Mais le Galaxy J5 ne vous laissera jamais tomber puisqu'il affiche une autonomie de 17 heures.