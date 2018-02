TEST : Samsung Galaxy A8, est-ce vraiment un Galaxy S8 vendu moins de 500 € ?

Alors que nous nous attendions à ce que le constructeur coréen nous propose une nouvelle version du A5, Samsung a préféré décliner son modèle haut de gamme en une version plus abordable : le Galaxy A8. On retrouve donc un processeur puissant (Exynos 7885 à 2,2 GHz), 4 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. On retrouve également un écran bord à bord (18:9) et le dos en verre légèrement incurvé, caractéristique du S8. Comme ce dernier, le A8 est extrêmement confortable à utiliser. Les finitions sont du même acabit et montrent bien l’ambition de Samsung de faire de ce nouveau téléphone la référence des appareils de milieu de gamme.