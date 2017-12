TEST : Reolink Argus, cette petite caméra de surveillance Wifi fonctionne avec des piles

Grâce à la technologie infra rouge, le capteur détecte les mouvements et alerte l’utilisateur sur son smartphone via une notification de l’appli et par mail, en y ajoutant une photo prise par la caméra. L’Argus peut également enregistrer automatiquement une vidéo en 1080p, à condition toutefois d’avoir inséré une carte microSD non fournie sur le côté de la caméra. La fonction d’enregistrement sur le cloud n’est en effet pas proposée. Signalons enfin que si l’Argus dispose bien d’un micro et d’un haut-parleur, ce dernier manque cruellement de puissance et il faut s’approcher au plus prêt de la caméra pour entendre son interlocuteur.