TEST : QNAP Systems HS-251+, un NAS multimédia vraiment silencieux

Comme tous les NAS (Network Attached Storage), le QNAP Systems HS-251+ vous permet de sauvegarder des données et de les consulter depuis n’importe quel appareil connecté à votre réseau personnel. Ce modèles intrigue par son design horizontal (généralement les NAS sont verticaux) et surtout son absence de ventilateur qui lui évite d’émettre le moindre bruit. À la place, il est équipé d’un refroidissement passif. Et c’est justement parce qu’il est silencieux que la possibilité de brancher le HS-251+ directement sur la télé est appréciable. Il ne vous empêchera jamais d’entendre la bande-son de votre programme. Attention : comme la majorité des NAS, le HS-251+ est livré sans disques durs. Vous devrez donc recycler ou investir pour équiper les deux emplacements prévus à cet effet.