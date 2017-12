TEST : Pure Evok H4, cette petite radio FM se transforme en enceinte nomade

Le rendu sonore, bien qu’assuré par un unique haut-parleur de 7,6 cm de diamètre, fait la part belle aux médiums, parfois au détriment des aigus. Mais grâce aux modes prédéfinis de l’égaliseur (Classique, Rock, Jazz, etc.) on parvient à améliorer restitution, d’autant qu’il est également possible de régler séparément les graves et les aigus.

On aime aussi les fonctions plutôt pratiques qui sont proposées sur ce poste radio. La possibilité de programmer deux alarmes d’abord, en choisissant la source, de la durée, de la fréquence et du niveau sonore. Ensuite, la mise en veille programmée elle aussi, entre 15 et 90 minutes. Idéal pour s’endormir en musique.