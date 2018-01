TEST : OnePlus T5, le smartphone haut de gamme au meilleur rapport qualité prix !

Après Apple, Samsung, LG et d’autres, c’est au tour de OnePlus de nous proposer un smartphone haut de gamme équipé d’un écran panoramique. Oubliez les bordures et profitez d’un écran qui occupe quasiment toute la surface de l’appareil. Outre ce nouvel écran, le OnePlus 5T se distingue du OnePlus 5 par son optique photo améliorée. En revanche, le constructeur chinois ne cède pas aux sirènes des coques en verre et persiste à utiliser de l’aluminium. Un choix que nous ne désavouerons pas car l’aluminium sombre utilisé s’avère d’une sobriété et d’une élégance indéniables. Qui plus est, vous n’aurez pas à vous inquiéter d’éventuelles traces de doigts. C’est d’autant plus agréable que vous le capteur d’empreintes est placé à l’arrière de l’appareil.