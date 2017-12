TEST : Nokia 8, le nouveau smartphone haut de gamme de Nokia possède de nombreuses qualités mais est plombé par un défaut de taille

Comme Huawei et Apple, Nokia utilise un écran IPS pour ce Nokia 8. Et comme pour ses concurrents, ce choix s’avère judicieux. Le contraste est tout simplement irréprochable et la luminosité incroyable. D’autant que les couleurs sont aussi vives qu’équilibrées et mises en valeur par l’écran Quad HD (2 560 x 1 440 px).

Le Nokia 8 est propulsé par une version, à peine modifiée, d’Android 7.1.1. Ce choix devrait permettre au constructeur de proposer très rapidement une mise à jour vers Android Oreo. Grâce à son processeur et ses 4 Go de mémoire vive, le Nokia 8 affiche des performances impressionnantes. Lors de nos tests, il s’est placé (d’une courte tête) devant le Samsung Galaxy 8 et l’iPhone 7 (8 Go). Autant dire qu’il est, aujourd’hui, l’appareil de choix pour les joueurs. Certes, après une demi-heure, le boîtier à tendance à chauffer mais rien de surprenant, ni de gênant ! Seul regret, si l’autonomie est satisfaisante en utilisation polyvalente avec 11 heures 41 minutes au compteur, elle devient décevante en jeu puisque le Nokia 8 n’a tenu que 3 heures 38 minutes lors de nos tests.