TEST : Nintendo 2DS XL, redécouvrez les plaisirs de la console portable DS

Avec cette 2DS XL, Nintendo clame haut et fort que sa gamme de consoles portables n’est pas prête de disparaître. Et on serait franchement tenté de le croire tant cette 2DS XL répond à tout ce que l’on peut attendre d’une machine portable à moins de 150 euros. Loin du design de la première version, cette 2DS XL reprend le design emblématique des DS et l’on retrouve le très utile clapet qui héberge l’écran. Ce dernier donne d’ailleurs son nom à cette nouvelle itération, puisqu’il est bien plus grand (4,88 pouces contre 3,02 précédemment) ! Enfin, comme son nom l’indique, cette nouvelle DS fait fi de la 3D et permettra à tout le monde de profiter de son catalogue étendu de jeux, sans craindre nausées et autres inconvénients du procédé utilisé jusqu’à présent.