TEST: Microsoft Surface Studio, un adversaire pour l'iMac ?

Au niveau des composants, Microsoft ne lésine pas : une mémoire de 32 Go de DDR4, un stockage intéressant (2 To de disque dur hybride), une puissance graphique adaptée (Nvidia GeForce GTX 980M) et un processeur de calcul Intel Core i7-6820HQ performant (2,7 GHz /3,6 GHz en mode turbo). Microsoft a fait le choix des puces Skylake, les préférant aux processeurs Core actuels. Ce Surface Studio emploie en outre une version hybride proposant un espace de stockage plus intéressant que le SSD. Des composants d’excellente facture donc, mais qui ne sont toutefois pas de dernière génération. Dommage à ce prix élevé - 5 000 euros pour la version que nous avons testée.

On note par ailleurs une température élevée (85 °C en moyenne sur la carte graphique) et un niveau sonore conséquent (37,4 dB) lorsque toutes les ressources sont fortement mobilisées.