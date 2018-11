TEST : Microsoft Surface Pro, un vrai PC qui pèse à peine 500 grammes !

La qualité des finitions et le bel aspect de l’appareil séduisent au premier regard. Le format 10 pouces, plus proche d’un iPad que d’un « vrai » PC, apporte un vrai confort de travail, en raison notamment du bel écran 1800 x 1200 pixel, très lisible et du clavier détachable (type cover) avec touchpad intégré.

Le processeur Pentium 4415Y cadencé à 1,6 GHz b’est pas un foudre de guerre mais encaisse sans sourciller tous les usages du quotidien et même quelques usages ponctuels plus « lourds » sous Lightroom CC ou Photoshop CC.

Sans clavier, la Surface se mue en tablette, et là encore elle « fait le job », qu’il s’agisse de visionner des séries sur Netflix, dessiner, jouer etc.