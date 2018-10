TEST : MacBook Pro 13 pouces 2018, il rime avec puissance et vélocité

Pas de surprise côté design, on retrouve les finitions impeccables fidèles à la marque à la pomme. Le nouveau clavier gagne en confort et délivre une frappe plus douce et aussi plus silencieuse. La Touch Bar est bien sûr toujours de la partie, elle a ses adeptes et ses détracteurs mais l’arrivée de TouchID y fera sans nulle doute l’unanimité. Réactive, la reconnaissance d’empreintes est sécurisée par la puce T2 maison qui assure également la fonction « Dis Siri ».

La dalle LCD est lumineuses (495 cd/m2), suffisante pour travailler en plein jour à l’extérieur, dotée d’un beau contraste (1398:1) et d’une plage de couleurs impressionnante, renforcée par la technologie True Tone qui permet d’adapter la température des couleurs en fonction de la lumière ambiante.