TEST: MacBook 2017, un ultraportable vraiment utile

Comme ses prédécesseurs, le MacBook 2017 n’est pas une bête de course. Il ne fera jamais tourner des jeux en 3D à plus de quelques dizaines d’images par secondes. En revanche, il supporte parfaitement l’encodage et le décodage de fichiers vidéo en 4K. Surfer et travailler sur des suites bureautique ou créative ne présente pas de problème. Évidemment, si le processeur est fortement sollicité, comme pour de longs encodages vidéo en 4K, vous comprendrez rapidement qu’il aurait fallu investir dans une machine plus puissante. Il est d’ailleurs surprenant de constater qu’en termes de puissance pure, l’iPad Pro est bien plus performant que ce MacBook 2017. Mais ce dernier ne bénéficie pas de l’ergonomie de l’ultraportable d’Apple et, encore moins, son excellent clavier. Et n’oublions pas de préciser que l’autonomie du MacBook 2017 est exemplaire.