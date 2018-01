TEST : Loewe Bild 4.55, enfin un téléviseur haut de gamme abordable ?

Le Bild 4.55 propose en outre de série une barre son de 80 Watts. Une puissance parfaitement exploitée pour offrir aux oreilles exigeantes des basses profondes et riches qui n’écrasent jamais les voix. Enfin, et c’est vraiment un point à souligner, il est possible de lui ajouter des enceintes indépendantes grâce à l’ampli intégré.

Après tout cela on pourrait penser que Loewe a réussit un sans faute avec le Bild 4.55, malheureusement ce n’est pas le cas. En cause, une ergonomie franchement perfectible et à la limite de l’incompréhensible pour un téléviseur de ce prix et de cette qualité. L’interface n’est jamais totalement fluide et les applications proposées trop peu nombreuses. Même la télécommande laisse un sentiment mitigé… Dommage.