TEST : Lenovo Yoga 720-15IKB, ce PC hybride est-il aussi impressionnant par ses performances que par sa taille ?

À première vue, le Yoga 270 brille par un design et des finitions de qualité. Mais après quelques heures d’utilisation, on s’aperçoit que certaines parties du plateau intérieur ont tendance à se déformer sous la pression. Rien de grave mais cela donne à l’ensemble une impression de fragilité qui nous fait vous déconseiller de poser des objets lourds sur l’appareil lorsqu’il est fermé… De même, on regrettera aussi que le constructeur n’ait pas été plus généreux en matière de connectique. Vous trouverez 3 prises USB (2 USB 3.0 et 1 USB Type-C) et le classique couple micro/sortie stéréo. Pour brancher un second écran, il faudra utiliser un adaptateur branché sur la prise USB Type-C. Enfin, ne compter pas relier le Yoga 720 au réseau à l’aide d’un câble, il est totalement dépourvu de prise Ethernet. Vous ne pourrez compter que sur le WiFi et le Bluetooth.