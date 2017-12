TEST: iPhone 8 Plus, il a presque tout de son grand frère, l’iPhone X

Si les options de prise de vue du mode Portrait Lighting, qui permet d’ajouter des effets aux clichés en mode Portrait, souffrent encore de quelques imperfections, on apprécie le rendu désormais plus naturel des clichés. En outre nous avons constaté le gain de réactivité de l’autofocus et de l’écran, et une meilleure fluidité, en visionnage comme en montage, de la vidéo 4K à 60 images par secondes et des ralentis en 240 images par seconde.

Enfin, concernant l’autonomie, nous avons apprécié un léger mieux en comparaison des versions précédentes. Cet iPhone 8 Plus atteint en effet 18h20 en communication et 9h07 en utilisation polyvalente.