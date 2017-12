TEST : Huawei MediaPad M3 Lite 10 une tablette performante et abordable

Belle surprise également du côté de la dalle IPS 10,1 pouces au format 16:9 qui offre des angles de vision confortables. Si on est loin de la qualité des tablettes haut de gamme de type iPad, la luminosité et le contraste de cet écran Full HS (1920 x 1200 pixels) autorise une utilisation confortable, même en extérieur.

Associé à 3 Go de mémoire vive, le processeur octocœur Snapdragon 435 permet une utilisation fluide de la tablette, qu’il s’agisse de faire tourner des applis et jeux vidéo ou de naviguer dans l’interface d’Android 7.0 accompagnée de la surcouche EMUI 5.1. Si la qualité est plutôt moyennes en photo et en vidéo, on apprécie les 11 heures d’autonomie en lecture vidéo et usage polyvalent.